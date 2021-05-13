《ERROR自肥企画》第8集昨晚播出，節目出街前幕後團隊已在IG預告會有加長版放上網，結果電視版節目完結時，最後一個遊戲仍未玩完，只播到肥仔失平衡從高處跌下的畫面，並以藍底白字的走馬燈寫上「由於本集播映時間有限，各位觀眾請移玉步到ViuTV網頁觀賞《錯誤體育祭》足本版，不便之處，敬請原諒，多謝支持。」突如其來畫面，令不知情的觀眾一時接受不到，討論區紛紛出現網民留言，「佢咁樣黑mon+出字幕，我以為肥仔跌死咗。」、「聽朝返早啊，你叫我睇唔睇埋先好瞓好，唔睇埋先又攞攞攣，睇埋又驚唔知醒。」正當觀眾苦等至凌晨12時許，上載至網站的第8集卻是電視版原版，即激起民憤怒鬧爆「幾點有足本」、「足本版呢？」，最後凌晨一時才上載較電視版長多6分2秒的第8集加長版。

第8集以「錯誤體育祭」為題，考驗ERROR成員間團隊精神，由於阿Dee再次因為拍戲而缺席，貌似阿Dee的陳海寧（Dee姐）第二次替身出賽，而肥仔、193、Dee姐與保錡的「主持隊」決戰對手是由格仔導演Mike、Agent L及兩位幕後文卓森與Rain P組成的「團隊隊」。

導演Mike下體受創

第一回合射籃球環節，有曾經是籃球校隊的193坐陣，「主持隊」勝出固然是不容置疑。第二回合水中步行接力，193繼續發揮茅躉精神，在落後情況竟出手硬搶導演Mike手中接力棒拋走，事後更力直氣壯說：「詳細閱讀規則後，冇話唔准搶人支捧。」但由於他們犯規次數太多，結果由「團隊隊」勝出。最後回合層層疊汽水箱，由導演Mike硬戰肥仔，兩人要邊爬邊疊高20個汽水箱，肥仔兩度塌箱，已勝出的Mike最後成功完成20層箱挑戰，選擇從高處跳下時回地面時，不慎被威吔勒傷下體，痛苦瞓地。

Dee姐泳裝上陣

比賽最後由「團隊隊」勝出，各人回收1,000元製作費，193質疑導演Mike完全是自肥，當宣佈將獲得價值4,000元紀念金牌的MVP獎時，「影壇巨星」阿Dee突然現身，並宣佈得獎者是193，正當193難以置信說：「係咪真係我？我唔想做關家姐。」阿Dee接着說：「係193嘅隊長肥仔。」不憤的193即衝前硬搶肥仔手上紀念金牌。其實今集亮點，網民都放在Dee姐泳裝及擁有一排朱古力腹肌的導演Mike上，更將導演Mike的腹肌跟ERROR 3子的腩肉作比較。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）