據美媒《Variety》報道，兩部排隊上映的Marvel大作《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）和《永恆族》（The Eternals），或無法在中國上映，近日央視電影頻道報道Marvel第四階段時間表，已把《尚氣》同《永恆族》的上映檔期刪去，懷疑是與「政治因素」有關，就連微博的電影專頁也有提及相關消息。

雖然Marvel超級英雄電影在中國大受歡迎，但這兩部新片卻與大陸存在爭議，包括《尚氣》中，梁朝偉飾演的反派「滿大人（Mandarin）」被指是映射傅滿州，迪士尼為替角色「洗白」，早前悄悄地把「滿大人」改名「文武（Wenwu）」，但似乎無法消除中國網民的質疑，加上兩位主角劉思慕與Awkwafina的外貌惹來批評，指Marvel選角是刻意找來西方人對華人刻板印象的臉孔；此外，亦有網民指劉思慕貌似習近平，惡搞照片更傳至世界各地，種種原因下，導致該片攻上中國大銀幕即出現變數。

至於《永恆族》的爭議，就是勇奪奧斯卡金像導演的美籍華裔女導趙婷，因她被翻出曾說過「成長時期的中國，到處都是謊言」，因而鬧出「辱華」風波，她早前揚威奧斯卡的消息，被內地各官媒及微博河蟹，可見封殺行動已經升級，繼《浪跡天地》（Nomadland）在中國遭撤檔後，趙婷執導、安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）夥拍理察麥登（Richard Madden）的《永恆族》自然遭受同樣命運。

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