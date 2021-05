據美媒《Variety》報道,兩部排隊上映的Marvel大作《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)和《永恆族》(The Eternals),或無法在中國上映,近日央視電影頻道報道Marvel第四階段時間表,已把《尚氣》同《永恆族》的上映檔期刪去,懷疑是與「政治因素」有關,就連微博的電影專頁也有提及相關消息。

雖然Marvel超級英雄電影在中國大受歡迎,但這兩部新片卻與大陸存在爭議,包括《尚氣》中,梁朝偉飾演的反派「滿大人(Mandarin)」被指是映射傅滿州,迪士尼為替角色「洗白」,早前悄悄地把「滿大人」改名「文武(Wenwu)」,但似乎無法消除中國網民的質疑,加上兩位主角劉思慕與Awkwafina的外貌惹來批評,指Marvel選角是刻意找來西方人對華人刻板印象的臉孔;此外,亦有網民指劉思慕貌似習近平,惡搞照片更傳至世界各地,種種原因下,導致該片攻上中國大銀幕即出現變數。

至於《永恆族》的爭議,就是勇奪奧斯卡金像導演的美籍華裔女導趙婷,因她被翻出曾說過「成長時期的中國,到處都是謊言」,因而鬧出「辱華」風波,她早前揚威奧斯卡的消息,被內地各官媒及微博河蟹,可見封殺行動已經升級,繼《浪跡天地》(Nomadland)在中國遭撤檔後,趙婷執導、安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie)夥拍理察麥登(Richard Madden)的《永恆族》自然遭受同樣命運。

