香港第一個華人女騎師江碧蕙前年孖老公及生意拍檔合作，在中環開設醫療中心，引入據稱NASA（太空總署） 用作檢測太空人血壓的無創心血管檢測。去年6月，她公開和醫療中心割席， 江碧蕙昨日下午在Ig再出聲明表示懷疑有人借她名義，游說她身邊朋友投資，她指「本人已退出該公司股東身份，現在已跟加心康心臟檢測公司沒有任何關係」，提醒各界朋友「以免陷入任何錯誤引導的情況」。

「講緊以百萬計」

《蘋果 》事後致電江碧蕙，她表示近日收到多個朋友查詢，令她覺得事態嚴重，必須作出澄清，她說： 「有朋友打畀我，話有人話係我朋友，叫佢哋投資醫療中心，話想集資上市，叫我啲朋友投資好大筆錢，講緊係投資以百萬計，之後又不斷騷擾我啲朋友。」她指估不到拆夥事隔一年，仍被人借用名字作其他投資項目，她指不希望任何朋友被錯誤引導，招致損失。

江碧蕙續說：「第一，我想澄清同提醒返身邊朋友，我冇再同相關嘅人合作，大家千萬要小心，投資失敗與否，都與我無關，我無法子負責。」 江碧蕙之前為生意碌盡人情卡，找來不少明星好友，如曾志偉、李克勤夫婦、陳敏之和方力申等撐場及做檢測開拓知名度，她也擔心有人心懷不鬼，拎照片另有所圖：「多謝之前身邊朋友撐我，但我對佢哋唔住，希望唔好騷擾到佢哋啦。我唔敢講自己喺馬圈有乜嘢名望，但一直以來都行得正、企得正。」

努力做好本行

據了解，已有兩名娛圈中人受游說後投資。她亦澄清自己前期一直是股東身份，並非外傳收了幾百萬公關費，而法籍老公、前運動員Jerome也曾為項目辭去工作，疫情下失業超過一年，她說：「香港人人都咁難捱，我哋𠵱家勤勤力力做返好本行，網球場重開，Jerome正常繼續教波，我就如常教騎馬、拍嘢，一齊努力。」

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