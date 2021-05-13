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韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」今日舉行，一眾入圍候選人現身完紅地毯後，頒獎禮就正式開始。而入到場館內，為了防疫藝人們都要戴上口罩，同時座位與座位之間都會相隔一段距離，上台領獎的得獎者亦要自己到台上拎獎，以防互相感染。

朴柱炫奪女新人

而頒獎禮開始就先頒發電視劇部份的新人獎，當中男子新人演技獎競爭相當激烈，四位入圍的金永大《Penthouse》、宋江《Sweet Home》、李到晛《回到18歲》及羅仁宇《月升之江》都屬於近期炙手可熱的上位小生，最終由李到晛奪得，他上台時表現得十分緊張，一度激動得哽咽：「我完全沒想到自己會得獎，入圍的人都是很響噹噹，所以我本來只是來祝賀的，現在覺得很神奇，非常感謝給我們這麼大的獎。至於女子新人演技獎方面就由《人文教育101》的朴柱炫奪得。

吳正世宣佈賽果

到頒發電視劇部份的男子配角獎，身為頒獎嘉賓的吳正世就自己宣佈自己憑《雖然是精神病但沒關係》奪得，以大熱姿態撼贏金宣虎《Start-Up：我的新創時代》、金智勳《惡之花》、李熙俊《Mouse》及崔代勳《怪物》。吳正世表示：「我有很多不足的人，鏡頭前後的吳正世都有很多不足，配角是能很好輔助主角的人，我反而在片場獲得更好幫助。這部劇結束後，疫情亦擴散了，希望在疫情結束後，新的開始會到來。」而女配角方面就由《驅魔麵館》的廉惠蘭撼贏申恩慶《Penthouse》、張英南《雖然是精神病但沒關係》、車清華《哲仁王后》及朴河宣 《產後調理院》奪得。

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