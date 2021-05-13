ViuTV 的真人騷《ERROR自肥計画》叫好又叫座，除了令ERROR人氣急升外，連帶節目的製作團隊「無制限OT編集団 」眾人亦人氣急升，當中有格仔導演之稱的劉諾衡（Mike）更被連登仔吹捧為世一導演。

雖然Mike導每次出鏡都會將自己的樣貌打格，不過仍有網民起底成功找出其IG，令Mike導過去30日，IG followers上升了五萬多。得到網民支持，今日Mike導亦於IG Story上發文多謝大家，他說：「係（喺）呢個社交媒體主導嘅時代，突然有4萬個人follow自己，點會唔高興。之但係我覺得社交媒體終有一日會收皮或者轉型，眼前一切只不過係浮雲，唯一可信嘅，只有人嘅意念。４萬個追隨者代表住４萬份支持，４萬份認同，４萬份鼓勵。我確信呢４萬份共同嘅意念唔會咁易收皮。多謝你哋每一位，包括無用IG嘅你哋。」

昨晚播出的《ERROR自肥計画》，由Mike導、肌肉男Agent.L、「旁白君」文卓森與Rain P組成「團隊隊」挑戰ERROR，Mike導早於IG預告會在節目播出後，將會上載一個加長版到ViuTV的網頁予觀眾重溫。節目開初的籃球賽團隊隊雖然落後ERROR隊，不過運動神經超勁的Mike導，最終率領「團隊隊」勝出，贏得4,000元現金獎，在加長重溫版內，Mike導與「團隊隊」食米線慶功。

除了Mike導人氣急漲外，肌肉男Agent.L亦被受網民讚賞。真名為曹梓冲（Alfred）的Agent.L，早於《花姐ERROR遊2》內，以測試專員身份登場，每次ERROR及花姐要試任何食物及遊戲前，一律均由Agent.L率先測試以保安全。現年28歲的 Alfred，其正職亦是ViuTV的節目導演，於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系畢業的他，有個相戀11年的演員女友呂珮琳（Elsie），二人不時會在IG上晒露營及拍拖照放閃，令一眾妹豬非常妒忌。

眼見網民對Mike導及其團隊所製作的節目如此熱捧，ViuTV亦食住個勢，將Mike導過往所拍攝的節目《花姐ERROR遊》第一及第二輯，以及《美女郊遊遊》等，足本上載到ViuTV Travel的YouTube頻道上，令此頻道亦於一個月內急增了二萬多訂閱。

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