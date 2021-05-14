韓國經典劇集《天國的階梯》中飾演「泰華哥」的52歲男星申鉉濬2013年與年輕12歲的圈外人結婚後，愛妻先後於2015年及2018年為他誕下兩名兒子。申鉉濬早前宣佈妻子第三度懷孕，昨日更在IG宣佈喜訊，追女成功的他留言：「可愛的女兒誕生了，妻子和女兒都很健康。54歲（韓國虛齡）就當了三個孩子的爸爸，無法用語言表達感謝和感動。為了孩子們，我會一直努力成為更加成熟的父親、好爸爸、自豪的父親。」

圈中好友戥高興

申鉉濬公開抱着愛女的照片，看到「前世情人」的他即表現出一臉冧爆的樣子，表示：「真心感謝一直支持我、為我祈禱的各位。」而圈中好友及網民都戥他追女成功開心，並紛紛留言：「真的祝賀你們」、「終於女兒也來了！祝賀你！」、「祝賀你們。這可能會出現一個女兒儍瓜。」

申鉉濬所屬事務所亦透露：「申鉉濬妻子當天在首爾一家醫院誕下了女嬰，母女都處於健康狀態。為了讓第一次看到世上光芒的孩子在溫暖和祝福中成長，希望大家多多喜愛和關心，也請多多支持迎接新家人的申鉉濬夫婦。」

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