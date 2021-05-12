韓劇在各地一向有捧場客，當中《來自星星的你》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等人氣劇集，除了於韓國國內擁有高收視外，於海外亦掀起煲劇熱。早前15萬名日本劇迷就投票選出心目中的「韓流電視劇經典情侶」，當中正在當兵的朴寶劍跟《雲畫的月光》拍檔金裕貞，就撼贏「雙宋」、「雙賢」等一眾前輩，成為日本劇迷心目中的最佳情侶。

為愛犧牲感動劇迷

於日前公開的排行榜頭20位中，由《雲畫的月光》的朴寶劍及金裕貞封冠，二人的票數高達50,192。劇迷指朴寶劍及金裕貞都很帥氣，又大讚朴寶劍的燦爛笑容非常加分，而劇中二人願意為愛犧牲，令劇迷非常感動。

疑戲假情真獲支持

第二名是朴敘俊及朴敏英合作的《金秘書為何那樣》，二人獲得33,615票。劇迷指二人是俊男配美女的養眼組合，劇中二人演繹戀愛初哥，令一眾觀眾都為二人的發展而大感緊張及期待，而朴敘俊於劇中的表現亦令女劇迷大呼心動。二人拍畢劇集之後，更傳出已秘戀三年，當時傳出緋聞後，不少劇迷都表示支持二人拍拖。

另類三角戀受歡迎

第三名是獲得20,798票的池晟和黃靜茵主演的韓劇《愛上哪個我》。劇中池晟完美演繹了七種人格，演技受到高度讚賞，而黃靜茵就於劇中展現幽默一面，二人上演特別的「三角戀」，深受日本劇迷喜愛。

撐全智賢配李敏鎬

日本劇迷心目中的第四名是張赫和張娜拉主演的韓版《命中注定我愛你》（1,1690票），劇迷大讚張娜拉可愛清純，而張赫就演技出眾，二人意外地充滿火花。而韓國女神全智賢亦有上榜，先後排第五及第六位，不過日本劇迷就喜歡她跟李敏鎬合作的《藍海傳說》（9,132票），多過她跟金秀賢合作的《來自星星的你》（7,505票）。日本劇迷指全智賢跟李敏鎬於劇中上演純真的戀情，淨化了劇迷的心靈。至於她跟金秀賢，就演繹時而搞笑時而淒美的戀愛故事。

《愛的迫降》冇上榜

而第七至第二十名的排名分別是《她很漂亮》的朴敘俊及黃靜茵、《Healer》的池昌旭及朴敏英、《羅曼史是別冊附錄》的李鍾碩及李娜英、《鬼怪》的孔劉及金高恩、《Pinocchio》的李鍾碩及朴信惠、《W》的李鍾碩及韓孝珠、《懷抱太陽的月亮》的金秀賢及韓佳人、《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅及孫藝珍、《太陽的後裔》的宋仲基及宋慧喬、《冬季戀歌》的裴勇俊及崔智友、《Oh My Venus》的蘇志燮及申敏兒、《咖啡王子》的孔劉及尹恩惠、韓版《惡作劇之吻》的金賢重及庭沼珉、《沒關係，這是愛情》的趙寅成及孔孝真。至於型男玄彬跟女友孫藝珍合作的《愛的迫降》，就未有上榜，令網民大感驚奇。

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