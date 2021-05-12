大品牌有大品牌世界，由調香師自己創立品牌的獨立香水，近年亦成為一股新流。由調香大師Francis Kurkdjian創立的法國精品香氛品牌Maison Francis Kurkdjian，之前推出過以玫瑰為主角的香水，今個季度再次引用拉丁名言「健康的心靈來自健康的身體」，為Aqua系列推出以佛手柑精粹做主角的三款古龍水。無色的Aqua Universalis，像呼吸新鮮空氣；黃色的Aqua Vitae加入意大利柑橘精粹、感性麝香調象徵日正當中的太陽；藍色的Aqua Celestia則以佛手柑融合黑醋栗、含羞草等香調，像藍天一樣開闊。

【顏值香水瓶】

澳洲獨立手工香水品牌Fort & Manle ，創辦人Rasei Fort是位自學成才的土耳其裔澳洲調香師，他的香水混合了精緻的天然成分和草本植物成份。非常別致的香水瓶更顏值十足，全部標籤皆由Rasei Fort親自手繪設計，再在金屬牌上浮雕。全新推出的及以佛手柑為前調的新作四十大盜（Forty Thieves） ，就以廣闊昏暗的沙漠之地為主要靈感。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。