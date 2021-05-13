有香港YouTuber始祖稱號的梁嘉銘（Ming仔）年前與被網民抵制的TVB拍攝旅遊節目而被鬧爆，更被質疑政治立場，致其YouTube頻道人數「直插式」急跌超過10萬。雖然Ming仔當時表示與大台合作是在反修例風波前洽談，不過今日在大台網站中男藝人部份卻驚見MIng仔照片出現。

根據大台官網顯示的資料中，Ming仔的嗜好是攝影、滑雪、旅遊及閱讀。而發現自己被列入男藝人後，Ming仔即在facebook中出post，他指對於自己突然成為大台藝人而𢯎頭，為免惹來混亂所以要澄清：「剪剪下片收到朋友send出既TVB演員圖，居然見到自己個樣？我唔怪大家錯愕，連我自己都R頭，為免資訊混亂，一氣過督破返單流料。小弟並非新加盟成員，呢個擺明係2年前旅遊節目既遺留產物，撞上電視台網頁更新，然後笑料就此達成。」而MIng仔又自嘲是因為樣子「太普通」，故被錯放也沒有職員發現：「Anyway，暫時只打算響繼續Youtube獨立創作，世界解封後還望能夠再次展開旅程。」

今次Ming仔急忙澄清其實並非沒原因，皆因當年他直播講解「反修例運動」見解引發不少網民不滿，一向「吸Like」的他直播完後收到兩萬多個「嬲嬲」，令他直播完後要急忙出post解釋，不過仍有網民指他「藍扮黃」而發起取消訂閱他的YouTube頻道，令本來有超過49萬人訂閱人數暴跌至約9萬，而facebook亦在幾日間蒸發了約10萬追蹤，而他後來又因捐贈「100,001元」至星火基金搞到被網民狂鬧，YouTube訂閱人數及facebook亦再一次出現暴跌現象。

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