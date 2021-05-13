韓國男子組合M.C THE MAX的成員J. Yoon今日突然爆出死訊，終年38歲。

據組合所屬事務所325E&C透露：「J. Yoon今日離開了我們，因突如其來的噩耗，M.C THE MAX其他成員及事務所工作人員都深感哀痛，希望大家悼念及祝福故人安息，為了遺屬，請大家克制猜測性報道。」據悉J. Yoon的家人身在海外，事務所將跟遺屬商議後才處理後事。

沒有發現遺書

而在事務所公開死訊前，韓媒《日間體育》率先引述麻浦警署消息：「收到J. Yoon失聯的報案，警員已出動到現場調查。」警方隨後表示：「報案人為事務所職員，警方到達J. Yoon位於麻浦區西橋洞的住宅現場後，發現他已身亡，現場沒有發現遺書，沒有他殺的痕迹，真正死因則調查中。」因而有網民猜測J. Yoon是自殺身亡，而J. Yoon最後一次更新IG已是一個月前，他在今年3月8日曾在IG上載愛貓睡覺的照片，並留下意味深長的句子：「即使我不能守護你，也希望能得到大家的喜愛。我愛你。」

出道20年

M.C THE MAX前身為四人樂隊moonchild，於2000年出道，因成員變更於2002年改為三人組合，是韓國知名的搖滾樂隊，J. Yoon為隊中bass及小提琴手。組合曾為《看見味道的少女》、《美女的誕生》、《太陽的後裔》等劇集獻唱OST，今年推出了歌曲《CEREMONIA》賀出道20周年。

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