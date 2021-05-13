現年66歲的張雷既是演員，又是特技人，不過要數到他最為人認識的，自然是1983年《神鵰俠侶》中飾演金輪法王，劇中他跟當時得令的劉德華有不少對打戲。早前他為楊盼盼主持的節目《盼你賞面》擔任嘉賓，提到當演員的苦與樂，已戒肉茹素30年的張雷，席間還品嚐盼盼姐炮製的「紅燒豆腐」。

張雷入行逾40多年，出身武藝世家，自小習武。龍虎武師出身，在機緣巧合下加入大台，1975年拍攝過《C.I.D.》開始為人認識，不過要數到印象最深，毫無疑問就是同劉德華版的《神鵰》。他接受盼盼姐訪問時講到當年拍外景，不少人中暑暈低的情況︰「當年做金輪法王，記得拍攝時，夏天好熱，劇情講到我要帶蒙古兵打中原，蒙古兵要列隊，點知一個一個咁中暑暈低，於是我就諗『真係咁熱咩？』，我又企出去一陣試吓先，企一陣真係眼前一黑，原來當時氣溫係41、42度。」張雷話雖然辛苦，但確實好玩，同劉華的戲份是見一次打一次。劇集播出後在東南亞大受歡迎，他亦挾「金輪法王」之名，同劉德華到新加坡登台，去到當地一步出機場，就被好多fans圍住場面墟冚，感覺就好像當年「披頭四」樂隊來港一樣受歡迎。

除了幕前，張雷亦心繫飛車特技，參與過多套電影特技拍攝。最為人熟悉的是電影《最佳拍檔》的飛車畫面，他說：「參與過好多集嘅《最佳拍檔》，發覺撞車戲，觀眾會鍾意睇啲靚車撞，所以專登喺加拿大訂啲靚車嚟撞。」他又會將飛車特技和心得授予徒弟，講到選徒弟準則，他說：「當然要有基本技術同基本膽色，但又唔可以過龍，過龍又會容易出事，反而要怕死、冷靜先要。」

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