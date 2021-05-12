影視大亨「六叔」邵逸夫於2014年辭世，享年107歲，三年後其妻子方逸華（原名李夢蘭）也病逝，享年83歲。方逸華在1934年出生於上海，16歲開始在夜店賣唱，1952年，她在新加坡一次登台演唱時邂逅六叔。對她一見鍾情的六叔，開始與她發展婚外情，又資助她出唱片，直至有次六叔看到自己的邵氏公司一位製片可以拿過萬元現金來買一場馬，他就發現原來當他公司的製片油水很多，於是1969年他叫方逸華進入邵氏做他的「刀手」省錢。當時製片部經理何冠昌、秘書處的鄒文懷，都與方逸華鬧得極不愉快，兩人劈炮組嘉禾公司，方逸華就開始雷厲風行走節儉路線。當時我聽過李翰祥導演拍戲需要10個小朋友吹泡泡，吹筒一元一支，他申請10支，結果方逸華只批了五支，氣得李導當場罷拍。

1991年王晶拍《賭城大亨之新哥傳奇》，男主角劉德華有次要求換一件新的白色內衣，製片對他說：「我哋要攞張申請單返邵氏畀方小姐簽名，批准咗先可以買衫呀！你等等啦！」劉德華也是滿腹牢騷對我說：「買件底衫都要山長水遠攞張單返邵氏簽名咁煩，搞到𠵱家咁樣停喺度等幾粒鐘咪仲嘥錢！」而我也很討厭去邵氏影城製片部廁所，因為每次去洗手間前要先問一位職員拿廁紙，她會問「開大開小」，然後給你多少格廁紙。

其實闖蕩美國多年的李小龍在1970年計劃回港拍戲，一心想與邵氏合作，他開出一萬美元的片酬，影片製作費不能低於60萬港元，但六叔和方逸華認為李小龍開天索價！鄒文懷就立刻派人赴美國與李小龍談合作，並且開出1.5萬美元片酬。結果李小龍為嘉禾主演《唐山大兄》及《精武門》刷新香港票房的新紀錄，六叔自然想請回李小龍，但出手一樣不夠闊綽，李小龍最終選擇繼續與嘉禾合作。

第一次見六叔「發老脾」

此外，有次我與幾位行家在邵氏製作部門口看到六叔的座駕剛駛到，五分鐘後，見到他下車，一支箭行去方逸華辦公室，然後聽到六叔問方逸華：「你做乜仲唔出嚟，𠵱家幾點呀？」因為六叔十分守時，好討厭人家遲到，我也是第一次見六叔「發老脾」，一句話也不敢駁嘴的方逸華，低着頭連忙跟在六叔身後上車。

六叔與方逸華在一起幾十年，但二人一向是各住各的寓所，周日女方才到六叔家一起吃午飯。六嬸平時會安排一些女藝人來陪伴六叔聊天或吃飯，其中最得六叔歡心的是二線演員曹眾及陳松伶，當年松松有特權出入六叔別墅，因為六叔覺得她好乖和純品，六嬸也對她另眼相看。本欄逢周一、四刊出

撰文：白露眉

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【非常人．非常事】

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