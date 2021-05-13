美國同志名嘴艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）節目《The Ellen DeGeneres Show》上年爆出工作環境不良，存在種族歧視、欺凌、恐嚇甚至性騷擾，令她接近身敗名裂。新一季開播，收視亦立即插水。面對種種批評，她終於正式宣佈節目於明年第19季後畫下句點，更在宣佈時不禁流淚。

艾倫迪格納絲是美國最具代表性的其中一位清談騷主持人，與眾多明星都是好友，節目播放至今已18年，坐擁高達32座艾美獎肯定，還獲頒金球獎電視類終身成就獎。報道指，她在周二告知員工該項決定，她向傳媒解釋：「當你是一名創作者，你需要不斷地接受挑戰，雖然這節目很正、很好玩，但它不再具有挑戰性了」。她透露自3年前，太太就鼓勵她該離開嘗試新挑戰，但因電視台高層強烈挽留，她又簽了3季合約，但她內心早決定這是她最後一次續約。

她在最新一集節目中，流淚宣佈消息及講感想：「過去18年改變了我的生命，你們改變了我的生命，我很感恩大家都收看，笑與跳舞，有時又會哭。這個節目是我人生中最好的體驗，這是我欠你們的。」

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