日本一代歌姬中森明菜近年過住隱世生活，自2016及2017年舉行完Dinner Show之後，明菜一直沒有露面，連家人及工作夥伴也沒有她的消息，情況令歌迷擔憂。

去年7月，明菜過55歲生日，她在疫情下透過歌迷會會報留言：「各位，我甚麼也做不到，對不起。」明菜不但久未站台，跟她合作多年的工作人員也失去聯絡，一名唱片公司的宣傳人員表示：「Dinner Show之後沒有聯絡，她的40周年甚麼也沒有計劃。」今年是明菜入行40周年，據知她近年住在其事務所的經理人旗下物業，該楝樓齡16年的大廈共有6層，經理人住在4樓，明菜則住在5及6樓，一名附近居住的師奶稱從來未見過明菜出入，至於物業管理公司方面則指：「不能透露4至6樓的住客身份，但一直也是同樣的住客。」相信明菜多年來足不出戶，亦沒有更改住址。

明菜於2010年因免疫力下降出現健康問題，俗稱「生蛇」導致要暫別藝能界，2014年罕有亮相《紅白歌唱大賽》，直到2016年正式復出。對於明菜的胞妹中森明穗，2019年5月因肝病併發症逝世，終年52歲。已80多歲的明菜爸爸近日受訪，指明穗死時，曾聯絡明菜，但卻沒獲回覆，令他們一家大嘆明菜不知從何時開始變得如此無情。

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