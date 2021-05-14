2021年台北電影節今日公佈入圍名單，由李霈瑜及蔡凡熙擔任揭曉嘉賓。不少曾在港上映的電影如《消失的情人節》、《無聲》等都有入圍。《無聲》憑8項提名成最大贏家，邱澤主演的《當男人戀愛時》亦有7項提名，頒獎禮將於7月10日舉行。

當揭曉最佳女主角獎時，負責公佈入圍電影的李霈瑜見到自己榜上有名時，顯得有點錯愕，事後她接受訪問時說︰「剛揭曉有點錯亂，念女配角沒聽到自己有點錯愕。」最佳女主角入圍名單有謝欣穎《怪胎》、李霈瑜《消失》、許瑋甯《當男人》、楊麗音《美樂蒂》、陽靚《愛．殺》。謝欣穎同李霈瑜可算是挾路相逢，她們在去年底的金馬獎，同樣憑此兩片問鼎影后，最後不敵陳淑芳憑《孤味》贏出，今次再鬥相信可以分出高下。

要數到爭奪最激烈的相信是最佳男主角獎，分別有張震《緝魂》、邱澤《當男人》、楊祐寧《複身犯》、吳慷仁《我沒有談的那場戀愛》及馬志翔《聽見歌再唱》，呼聲較高的會是張震及邱澤。張震為飾演患了癌症末期，仍堅持辦案的檢察官，開拍前減肥12公斤，忠實呈現重症病人的狀態。而邱澤在《當男人》中放棄靚仔，以台語土佬形象示人，該片台灣上映至今票房達4億台幣（1.11億港元）。

最佳劇情長片入圍包括《無聲》、《緝魂》、《消失》、《當男人》及《同學麥娜絲》。名單中較令人意外的是，桂綸鎂未能憑《腿》挑戰影后，劉冠廷以《同學麥娜絲》及《詭扯》同時入圍2項男配角獎，但《消失》一片卻失落男主角入圍。另外，今日同時公佈國際新導演競賽入圍作品，台灣有2部作品入選，包括金馬影后陳淑芳參演、張騰元執導《徘徊年代》、黃胤毓導演的紀錄片《綠色牢籠》及去年入選康城影展、大陸導演魏書鈞的《野馬分鬃》。

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