應智越（細貓）昨晚為陳志雲《Stephen．傾》網上節目做嘉賓，細貓透露4歲時爸爸已過身，他和哥哥由媽媽獨力撫養，面對疫情前路未明，細貓直言家人好擔心，說時已忍不住落淚：「細細個哥哥就話，我哋冇老豆，畀心機做人（喊）。我唔係好想提屋企人，因為前兩日哥哥先哦完我，阿媽又想我有更多打算......阿媽話本身屋企乜後台都冇，你行呢行都冇機會，話舞台唔會畀機會冇背景嘅人，我努力練習都想證明畀哥哥睇。」27歲的細貓自言在韓國讀音樂時，見到比自己細4、5年的朋友已有一番成就，自覺不夠爭氣，亦開始對自己缺乏信心，「可能係上天畀我嘅考驗，本身有諗過放棄」。

細貓是《全民造星》十強之一，最後得第七位，被問到為何比賽後沒有加入MIRROR，他解釋：「當年有另一份合約在身，同花姐（黃慧君）傾過都未能解決。而且媽媽培訓我，係畀我作歌，我有同花姐傾過好想有自己嘅作品，但男團有一定競爭，唔知自己係咪嗰位幸運兒，公司最大力推你嗰位。因為自己經歷過，喺大陸參加男團時最唔堆嗰個就係我，有自卑感。」有沒有後悔錯失機會？細貓說：「已發生嘅事唔能夠後悔，每件事情都係連鎖反應。若當年冇合約在身，就唔會參加《偶像練習生》，亦可能唔會入選《全民造星》，所以只能做好自己。」

之後提到曾勸MIRROR的Jeremy（李駿傑）不要放棄唱歌，細貓再一次忍唔住爆喊，表示看MIRROR演唱會，最大感觸是看到台上的Jeremy在自己的舞台，他說：「當初佢《造星》時想放棄，我覺得佢一定得，見佢有自己嘅舞台好戥佢開心。佢想放棄，我就一直拉住佢，同佢講一定唔好放棄，我同花姐講一定要簽Jeremy。」志雲鼓勵細貓叫自己「唔好放棄」，令他的情緒再度激動，不斷流眼淚，掙扎良久也未能親口說出，他說：「叫人唔好放棄好容易，叫自己唔好放棄好難。」最後志雲向細貓請教用韓文說出「我唔會放棄」，讓氣氛緩和，他最終也成功說出口，為自己打氣。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）