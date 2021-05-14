性向一直成疑的韓片《Alive》34歲男星劉亞仁，昨日憑韓片《無聲無息》繼青龍獎之後，再在百想大賞頒獎禮上撼贏李政宰、趙震雄、薛景求及卞耀漢封影帝，他獲獎後亦大感激動，在台上感性致辭。而劉亞仁曾公開跟疑似是男友的藝術家崔河那（音譯）的合照，被網民解讀成間接「出櫃」，昨日崔河那得知劉亞仁再奪影帝後，即在IG晒劉亞仁的密照，並以emoji來恭賀對方。網民都留言大讚兩人sweet到爆，又指他們是甜蜜的一對。

畀面坐足全場

另外，男神宋仲基雖然失落百想視帝，但仍畀面坐足全場，幸好他有胞兄的兩名兒子力撐，兩名姪子在節目一開始前已守候在電視機前為宋仲基喊加油。不過因為頒獎禮長達3小時多，姪子們亦似乎頂不順睡意來襲，所以宋仲基的胞兄之後再上載兒子睡意滿滿的照片，並留言笑問：「不是說為叔叔加油嗎？」網民都大讚他們十分可愛。

金秀賢吳正世合體

另一男神金秀賢今日亦在IG公開多張靚仔相，以記錄昨晚出席百想盛會，他亦有孖《雖然是精神病但沒關係》拍檔吳正世合照，兩人戴住口罩出鏡，並用手指指向鏡頭，展現私下好感情一面。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）