現年36歲的岑麗香在2016年與六呎高的圈外男友強強在溫哥華結婚，於2019年誕下大仔Jacob，乳名為BooBoo。直至今年2月香香宣佈跟強強再次造人成功，懷有第二胎，昨日兩人各自在社交網貼相留言宣佈細仔原來已經在日前出世。

透露很快現身

在香香的Ig中，只見她一邊餵細仔飲人奶，但另一隻手就幫大仔Jacob拿着奶樽，十分忙碌。而另一張相則見到香香細仔的側面，頭髮濃密，眼長長，跟哥哥十分相似，香香留言：「Double trouble, double love. 小腰果多多指教。」當中她還透露細仔的英文乳名叫「JuJu」。

昨日《蘋果》一早致電香香，問細仔幾時出世、生B過程是否很辛苦？剛再為人母的她就笑說：「我𠵱家忙緊，轉頭會覆大家，thank you。」而香香稍後接受《蘋果》訪問時透露已出院回家休息，其間不時冧爆甜笑，難掩再次成為人母的喜悅，她亦多謝外界送給他們一家的祝福。香香表示大仔Jacob見到弟弟時同樣十分開心，而她更一早代大仔預備了一份禮物送給弟弟，而這份禮物正是Jacob一直想要的顏色筆，她還透露很快便會現身跟大家見面。

用上爺爺名字

另外，強強亦在Ig上載幾張香香及兩個囝囝的靚相，以英文留言透露細仔英文全名為Julius Samuel Ngo，當中更特別用上爺爺名字，而細仔出世時大約重六磅多，強強又提到身為媽咪的香香雖然剛剛生完細仔，但身體復原進度理想。此外，香香好姊妹王君馨亦戥好姊妹再度榮升媽咪感到相當開心，她接受傳媒訪問時表示由於現在香港疫情反覆，加上自己不時去不同地方工作，為了想保護香香及BB，她們一眾好友會待香香坐完月才前往探望。