Mirror一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE》演唱會，日前已在一遍好評和歡呼聲中完滿結束。相信大家仍在回味12子載歌載舞，落力演出的精彩畫面。同時，他們充滿舞台感的帥氣服裝造型亦令＂鏡粉＂們看得如痴如醉。

今次的演唱會除了早前介紹過，姜濤及Ian solo時所穿的Alexander McQueen 2021春夏系列、眾成員全黑造型搭配的Giuseppe Zanotti黑色皮靴，還有FENDI、VALENTINO及Cartier珠寶等等的高級時裝品牌齊齊力撐外。今次的演唱會造型師Constance亦邀請了不少本地設計師品牌參與其中，包括Rickyy Wong、Demo、Harrison Wong．蘋果訪問了Constance講解演唱會背後的造型概念，他指今次其中最滿意的造型，是由本地及挪威時裝品牌Kit Wan Studios所設計，極具未來感及機械視覺元素的開場造型。

「Kit Wan Studio一向擅長設計富未來感及鬥士風格的服裝，因此我們在與12子溝通後，決定以黑白主色加立體剪裁的機械元素，為他們造唱出主打歌《Warrior 》的開場造型，並在每件衫的detail位因應各人不同性格而加以改良。令每位在團體表演中同時能突出個人風格。」Constance在訪問中表示。

而Constance提到由Tiger、Frankie、Stanley及Jeremy的solo部分同樣是反應很好的一part，他們4位以舞步配合各種有律動感的服裝，將4位不同的性感與魅力完美發揮。而其中唯一位穿上裙子演出《裙下之臣》的Stanley，Constance在訪問中說：「其實男人著裙未必一定會顯得女性化，男人著裙都可以好man，我認為Stanley有能力handle另類的的性感美，所以決定大膽一試，而在Stanley身上效果亦非常好。」

而問到表演過程中，有否突發趣事發生，Constance笑說：「可能因為排練太辛苦，而且每人都希望自己以最fit最好嘅一面示人，演唱會開鑼後，他們每日都會告訴我演出服裝褲頭又鬆了一吋，希望可以馬上幫他們改褲頭，於是我們經常在中場換衫時立即為各人修改褲頭尺寸，最後完show後看到每人都瘦到臉都凹曬。」12人如此傾力演出，相信粉絲們聽到一定非常心痛！

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