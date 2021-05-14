韓國女團少女時代（少時）的32歲前成員Jessica跟K先生（權寧一）不經不覺已拍拖8年，兩人感情十分穩定，上月Jessica 32歲生日，K先生都第一時間在IG祝賀女友，甜蜜滿瀉。而Jessica前日在YouTube頻道上載《Girls Wine Night Out》片段，當中她與女團f(x)出身的胞妹Krystal、名模好友Irene Kim和Krystal的初中同學一齊飲酒談心，Jessica一開始就大爆Krystal沒有很多朋友，Krystal即時反擊說：「我朋友比姐姐還多。」

爆Krystal飲醉酒

而Jessica即場解答fans的問題，當中被問到如果不做歌手會做甚麼時，Jessica說：「會不會成為媽媽呢？因為我媽媽27歲時生下了我，所以覺得是很自然的事。」對妹妹Krystal有甚麼不滿的地方時，Jessica作狀傷心說：「她不能成為我的酒友，親密程度有點不一樣。」Krystal即反問：「為甚麼喝酒才能成為朋友呢？我不是完全不喝酒，我在家人聚餐時和朋友見面時就會喝，我有很努力的，但是姐姐卻不知道，我覺得很委屈。」Jessica就爆料說：「知不知道我最傷心是甚麼？感覺我總是被拋在腦後，她經常和別人喝醉了才回來，但如果我說要喝酒的話，她就會說狀態不好，所以之後我乾脆就不和她一起飲酒。」

曾接住妹妹鼻血

Jessica亦坦言近日擔心自己的健康問題，又指年輕時不怎麼照顧自己的身體，但現在開始要着緊管理：「我很害怕去醫院、打針同血，會驚到暈。」反而Krystal就直言自己沒有太多煩惱，Jessica即搞笑說：「我是你的煩惱，而且她身體不好，我們以前出差時坐飛機，有一次看見她在飛機上流鼻血，不斷流，我甚至要用手接住她的鼻血。」

理想型要似畢彼特

之後她們就提到理想型，Krystal笑言理想型要似畢彼特（Brad Pitt）和湯哈迪（Tom Hardy）：「我喜歡有男人味的人。」不過她直認連想都沒想過結婚，又表示自己14歲出道，以為現在已經結了婚，但是突然之間28歲（韓國虛齡）了。問到Jessica甚麼時候結婚時，她說：「我也會結婚，我會好好考慮時機再結婚。」

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