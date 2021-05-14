台灣《蘋果日報》社長陳裕鑫今日向讀者發公開信，表示「因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下」決定在本月17日出刊最後一次報紙後，18日起停刊。

台灣《蘋果日報》在18年前創刊時，以「一咬上癮」做宣傳口號，當年出版前更請來在電影《晚孃》中有大膽演出的鍾麗緹（Christy）拍宣傳片「創蘋記」。廣告中，全身赤裸的Christy在一堆蘋果中出現，性感得來又健康，被蘋果遮着重要部位的Christy又以誘人語氣說出：「可以不咬蘋果嗎？」、「蘋果真是……那麼好吃嗎？」等對白，由於Christy的瞓身演出極為養眼，故一播出已引來極大迴響。

雖然升級做性感女神，但Christy就笑指拍廣告時瞓在2萬個蘋果上的感覺好難忘，除了覺得痛外，每次爬起身後，身上都充滿蘋果印。由於當年香港正爆發SARS，一開工就咳嗽的她，更一度誤以為自己被感染。有傳當年Christy以500萬港幣（約1,800萬台幣）接拍「創蘋記」，不過她只以「滿意」來形容酬勞。

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