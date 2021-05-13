現年28歲的吳若希出道以來負面新聞一籮籮，更不時同網民開火爆罵戰。繼日前一家去農莊玩，爆出要求對方刪相事件，前晚吳若希在fb分享自家節目，有網民重提吳若希曾以藝名「咖喱」在卡拉OK夜總會聲雅廊返工的傳言，更指認識以前做陪坐的她，吳若希即時反擊：「你邊位？」更火爆邀約對方到無綫電視城當面對質。

吳若希前晚在fb分享個人YouTube頻道節目，跟老公何兆鴻（Alex）拍攝「相敬如賓週」環節，兩公婆挑戰煮辣雞料理。吳若希前年上無綫節目《美女廚房》煮出雞肉刺身，被評「又生又臭」，封為新地獄廚神，當時她反駁指「平時給老公食得肥肥白白」，於是決定在自家節目由雞開始整起，好好為其廚藝平反。

怎料有網民疑撩交嗌，在吳若希fb留言聲稱彼此見過面：「咖喱！好耐之前聲雅廊，你坐過我，以前你啲枚好屎啦，不過飲酒就唔賴皮都算幾好玩，幾時有機會再同你劈過？」吳若希不甘示弱即反擊：「唔識你？你邊位？」該網民鍥而不捨繼續狙擊：「你見到我就知道！之前成日落去搵你玩。」

「幫我搵返契爺」

吳若希叫對方出來當面對質：「我聽日返TVB，大概中午12點收，聽日見，PM我你電話。」該名網民再回她說：「𠵱家你巴閉啦！大明星仲識得我咩？電話又改埋，𠵱家你連你契爺都少搵啦（佢話我知）。」吳若希爽快回答：「得啦！見到面先啦，唔見點知識唔識你。邊個我契爺？我最近窮，你幫我搵返個契爺出嚟啦！」另有網民好奇為何叫咖喱，該網民稱：「佢以前中文名差唔多音嘛！記得中文名好似叫家妮。」

在疫情反彈下，吳若希竟然主動撩對方在無綫見面：「我PM咗你叫你留電話，我聽日開完《姊妹淘》就搵你，如果你想參觀埋電視城，畀埋你身份證同全名我，我幫你報上公司。」該網民拒絕赴約：「我唔想參觀電視台，畀個貼士你，我以前成日寸你個名『咖喱雞』，之後就鬧我隊我飲，咁樣你記得啩。」之後吳若希便沒再回覆。

有網民好奇問吳若希是否在聲雅廊工作過，她回覆：「無喎，講咗咁多年都仲講？」吳若希於2015年被周刊指曾以藝名「咖喱」在聲雅廊返工，她已多次否認。位於尖沙嘴河內道的聲雅廊卡拉OK夜總會，於90年代開業，走高格調、高消費路線，公關小姐年輕貌美，對客人「有求必應」，開業初時成龍、曾志偉及林國斌等都是常客，每次均與一大班朋友幫襯。

願收錢做潑婦

有歌迷心痛留言給吳若希：「點解近呢幾年要做到自己咁乞人憎，作狀、浮誇、低劣、MK，仲要成日公開唱老公、唔畀面老公，係咪真係道行高到完全唔介意世俗眼光。」其實吳若希近日經常開live或拍片恰老公，日前一家去農莊玩更爆出「關公災難」，吳若希離開後農莊將她的照片上載fb，感謝她到訪，吳若希隨即留言警告農莊「照片未經授權公開」，要求對方「請盡快移除」，惹來網民狂轟「好大官威」，吳若希跟網民爆罵戰。吳若希前日出席活動表明，網民喜歡看她鬧交及爭論，不介意收錢做「潑婦」開live，前晚fb留言也有不少網民寫下「影片未經授權公開，請盡快移除」來寸爆吳若希。