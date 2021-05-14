在日本大受歡迎的熱爆動漫《咒術迴戰》，風頭絕不遜於《鬼滅之刃》，而為《咒術迴戰》唱出首支片尾曲《LOST IN PARADISE》的新進樂隊ALI，早前上位後即爆出醜聞，鼓手白井Kahadio涉詐騙於上月被捕，今日更被正式起訴，Kahadio立即被所屬事務所解約及飛出樂隊，更連累ALI要無限期暫停發展，唱片公司正把組合的CD從市面回收，除了實體唱片停止出貨外，各大音樂平台也會全線下架。

由主音今村怜央（LEO）為首的ALI備受注目，多得《咒術迴戰》帶來的效應，令樂隊人氣勁升。可是LEO在今年初宣佈娶E-girls前成員藤井萩花為妻，男方即被揭渣男罪名，結婚一個月即鬧出婚變。正所謂一波未平一波又起，擁有日本、荷蘭及西班牙血統的Kahadio，上月突然遭警方拘捕，得知他於3月時曾冒充政府職員，並向受害人騙取醫藥費，而在事件曝光後，ALI的新歌《TEENAGE CITY RIOT》原本獲起用成全新動畫《這個美妙的世界》的主題曲，但已被臨時抽起。

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