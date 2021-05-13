張栢芝近日活躍於內地真人騷，繼《乘風破浪的姐姐2》又加入《讓生活好看》第二季，傳媒幾乎集集報道，好奇之下，在網上搜尋觀看，發現幾有趣。

《讓生活好看》在騰訊視頻播放，找來五個女藝人，拍下他們在上海的獨居生活，並聚集她們一起觀看片段，栢芝畢竟曾是影壇天后，在節目中不論美貌、講嘢風趣幽默程度，都高出其他幾位內地嘉賓幾班，不過一眾嘉賓對於栢芝的笑點，不知是不屑，還是聽不懂，都冇乜反應。栢芝卻仍我行我素，真情流露，顯出香港人的特質，令我有莫名其妙的感動。

開始時，幾位嘉賓講及外界對自己的一些慣常評價，被封為凍齡女神的栢芝，就指最不想要這個稱號，坦言人老反而有皺紋更美，雖然一眾最愛調整進化的內地女藝人，看來不大認同，但栢芝照講可也。之後栢芝去街市買餸沒有零錢，店主叫她微信支付，已在內地發展多年的栢芝，卻坦白說她沒有安裝程式。不知為何，看到一個港人到內地搵食，沒有被徹底同化，竟令我眼濕濕。近年有返內地的人都知道，全國無論去到何處，個個都用，個個都自豪不用帶現金，問題是香港人對只有數字的貨幣沒有安全感，而且對整體系統沒有信心。

栢芝稜角甚多，當然有令人尷尬的地方，例如她打電話給兒子，勸他們入讀當地國際學校，明明二仔Quintus和她講廣東話，英語不流利的她卻堅持講英文，其實根本溝通不到。另外，大仔Lucas的冷酷語氣，十分像父親謝霆鋒，各嘉賓明明想講，卻不敢說出。而節目中栢芝多次提及香港，但官方字幕卻打「中國香港」，不禁令我疑惑，我們真的有那麼獨立嗎？要標明香港是中國的？

然後發覺，由芒果TV製作的《乘風破浪的姐姐2》，原來在YouTube可以觀看，柏芝在節目中努力唱歌跳舞，以爭取入節目組成所謂的隊伍，其實表現不像報道講得那麼差，而且其真人騷的本意，本來是選出過氣又上年紀的女藝人，幫助她們復出，勝出的容祖兒一直是天后，根本完全不合資格。話說回來，雖然栢芝在樂壇的時間短暫，不過至今我仍覺得《賭愛》、《不相愛的好處》動聽。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失蹤》作者。