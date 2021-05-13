早前因演出韓劇《哲仁王后》而上位的26歲男星羅仁宇，早前臨時頂替爆出校園暴力爭議的志洙，主演跟金所炫合作的KBS劇集《月升之江》，他因為要於一個月內趕拍20集的《月升之江》而暴瘦了7至8kg（15.4至17.6磅），而羅仁宇義氣的表現就獲網民激讚，令他人氣上升。日前羅仁宇演出節目《Radio Star》，公開拍攝時的辛酸，以及過往差點成為男團GOT7成員之一的故事。

台詞即興發揮

羅仁宇提到接拍《月升之江》時，正在拍攝其他的電影作品，當時事務所通知他，表示要跟他討論工作時，他一度猜測自己是不是闖了禍。而當他知道要臨時加入《月升之江》，心想：「電視台有史以來第一次發生這種事件，身為熱愛演戲的人，想要抱住對於演戲的責任感來挑戰一下。」由於要於一個月內趕拍所有戲份，他坦言根本沒時間背劇本，幾乎80%以上的台詞都是即興發揮，令他壓力大到一個月就暴瘦近18磅。

跳舞差被淘汰

另外羅仁宇亦公開他出道的辛酸故事，透露一開始是在街上被發掘，當時一名女士上前問他有沒有興趣到SM事務所試鏡，不過他因為不會跳舞而被淘汰。之後對方又向JYP事務所推薦了他，於是他進入JYP，同期的有女團TWICE的定延，不過他就再次面臨被淘汰的命運。節目主持人問他：「所以，差點變成GOT7成員嗎？」羅仁宇就點頭回應：「對，可能是GOT7或是DAY6。」而之後羅仁宇得知CUBE事務所要創立演員部門時，他覺得出現了另一個新的機會，之後獲得戲劇固定演出的機會，亦成為了CUBE的第一位演員。

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