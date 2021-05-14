大陸女星鄭爽在今年初被爆與舊愛張恒於美國秘婚兼找代母誕下一子一女，其後再爆出鄭家主張棄養，鄭爽隨即被瘋狂鬧爆，更因此被大陸官媒狠批及封殺，鄭爽形象及事業一鋪清袋，甚至有傳她要向廣告商賠上過億的賠償金。今年3月，鄭爽與張恒打官司爭撫養權，事件經過法院個多月處理，張恒昨日在微博貼文表示自己贏得子女的撫養獨立決定權（Parenting Solo Decision-Making Authority），收到消息一刻雙手激動顫抖！鄭爽至今仍未為事件作出回應。

今日有大陸傳媒報道，這場爭撫養權案的30頁判決書曝光，法庭對兩人的態度都表示失望，因為雙方並沒有將孩子的利益完全置於父母的利益之上，並把所有有關撫養孩子的重要決定都推給法院。經過多方面的搜集證據後，在這18個月內，張恒是孩子主要照顧人，是他們唯一認識的父母，只有他能確保將孩子平安地來到這個世界，進入一個溫暖的家，並保證需求得到滿足。相比之下，鄭爽與孩子只見過幾面，對他們來說，是個可有可無的人，甚至可以說她只是個陌生人，絕對不是母親。

張恒將擁有撫養決定權，成為孩子主要居住方，如果父親離開美國的話，他們都會跟隨，不過在緊急情況下，父母雙方均有權簽署合法文件；同時張恒不需要經過鄭爽同意或簽名，都擁有獲得孩子所需任何政府文件，包括護照在內的唯一權利。與此同時，法庭為鄭爽制定了育兒時間表，從5月24日起，鄭爽每周有3個時段照看孩子，並有權利隨着與孩子關係緩和而延長，其餘時間則歸父親。 法院認定鄭爽的情緒不穩，表現令人不安，故此她需要參加6個月的專業治療，以幫助她精神情緒穩定，發展與孩子的關係，以及為人父母的應對技巧。

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