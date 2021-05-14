韓國影壇盛事「第57屆百想藝術大賞」於昨晚舉行，眾韓星盛裝出席現身紅毯，但受疫情影響，今年取消觀眾入場，透過JTBC收視台進行直播。

今年頒獎典禮由申東燁及秀智主持，「國民初戀」秀智身穿Dior 2019年秋季Haute Couture中的黑色網紗長裙，配上高級珠寶，與申東燁以黑白造型走上紅毯，顯得相當有心思。其後在典禮下半場，秀智束起秀髮，以一身Naeem Khan 2017年秋季系列的白色禮服主持，襯托出她雪白的肌膚。

40歲《Penthouse》女主角金素妍，打敗入圍勁敵《哲仁王后》申惠善、《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《月升之江》金所泫與《產後調理院》嚴志媛，榮獲最佳女演員。她身穿西班牙品牌Pronovias的黑色單肩Tourmaline，谷胸上陣獲獎，高貴又性感！出演《梨泰院Class》而爆紅的金多美，則揀了較冷門的品牌，身穿Rebecca Vallance Martini蝴蝶結細節cloqué禮服。冰山美人Krystal被提名女子新人演技獎，她以Ralph Lauren黑色抺胸裙，簡單配上Chaumet珠寶，格外優雅清新。

男星方面，獲人氣獎的男演員金宣虎以百萬高票數，打敗男神宋仲基、金秀賢。金宣虎與金秀賢同穿Dolce & Gabbana黑色禮服出席，金宣虎以簡潔黑色禮服配上煲呔，而金秀賢身穿黑色暗花禮服，盡顯型格！憑電影《魔鬼對決》被提名最佳男子演技獎的李政宰則穿上一身Alexander McQueen的全白色禮服，48歲的他散發著不羈的男人味。電影男新人獎則由洪京憑《潔白》奪得，他身穿Kingsman禮服，講得獎感言時更一直激動落淚。

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