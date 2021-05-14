46歲「玻璃朱」朱庭萱原本寂寂無名，靠着林峯契家姐、黃宗澤舊愛身份，不時貼TVB藝人合照，加上多次發表撐警言論，稍為有人認識。玻璃朱日前批MIRROR「行落旺角大把」，又指鏡粉是井底之蛙，之不過玻璃朱卻在個人FB專頁，自稱是TVB及ViuTV節目主持掛帥，卻明踩ViuTV的MIRROR絕對有倒米之嫌。

近日MIRROR舉行演唱會圓滿結束，廣大媒體均有報道，輕輕翻一下就可以查到資訊，偏偏有些人自我感覺良好，「我睇唔到、我唔知、我唔理」就等於事實，發表理論後，又大大聲聲講「唔知佢係邊個」。估不到玻璃朱都是其中一人，玻璃朱前日忽然在網媒平台留言踩場：「近日呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井低蛙。」亦有網民附和她的言論，之不過鏡粉則覺得這些人無聊，從來沒人叫他們喜歡，又為何要出言傷人。

怎料玻璃朱咬住不放，凌晨在FB出POST聲稱不想「擺我同MIRROR放埋一齊抽水」、又指「唔想幫佢哋宣傳，亦唔使幫我宣傳」，真的沒想到原來MIRROR要她來幫手宣傳，之後她再次留言聲稱自己講出事實嘅陳述，「我話呢啲樣旺角大把，都冇話過佢哋醜樣啦！但我真係覺得王一博靚仔好多呀嘛，又識唱又識跳仲識排舞編曲，叫佢哋走出去個井睇吓呢個世界有幾多靚仔有才華都係錯」。

有網民恭喜：「你又見報啦！」玻璃朱繼續有感自己幫人宣傳：「唔覺有咩值得恭喜喎，你恭喜Mirror利用我又見報。」她更打tag「唔鍾意塊鏡就要被公審批鬥」。另有網民留言：「Mirror擔心尾場啲飛賣唔去，想抽一抽妳水做宣傳谷谷飛，嘩佢老X即刻炒到二十幾萬一張。」

此外，玻璃朱更無啦啦牽扯大台藝人落水：「本土好多藝人歌手都好努力，點解只要係TVB就要被打壓欺凌？」網民表示不同意：「邊個TVB歌手畀人打壓呀？王浩信好戲咪一樣咁多人睇。」

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