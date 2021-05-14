人氣男團MIRROR一連6場演唱會日前圓滿結束，12子各有粉絲團支持，逼爆九展，成為近10年難得一見的追星熱潮！而粉絲為博偶像一笑，無所不用其極，其中以姜糖最為進擊，上月底豪花近百萬在港九新界鋪天蓋地為偶像慶祝22歲生日，早前更有姜糖以姜濤命名於新西蘭買地皮，姜濤也被粉絲的舉動感動，鼓勵粉絲多做善事：「有粉絲新西蘭買了塊地畀我，代表我支持環保，嗰塊地唔係用嚟起樓，塊地有我個名，只要帶住張證書就可以入去，不過我最開心嘅係fans捐錢做善事，幫助有需要的人。」

昨日發現有人以姜濤（Keung To）及MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，根據加密貨幣網站BscScan顯示，「MirrorHK」幣的總數有100億個，而「KEUNGB」幣則有1萬個，分別有22人持有，而根據顯示，兩款虛擬貨幣均已經能夠交易，姜濤幣更有價至500元港幣一粒，認真誇張！而在Facebook有位名叫Candy Keung自稱「KEUNGB」幣是由她創造，她表示創造這些幣的原因是太愛姜B，本意是造一萬個來儲，還說想送一些「KEUNGB」幣給偶像姜濤。

其實MIRROR爆紅也引起不法之徒有機可乘，無論演唱會黃牛、借偶像名義行騙，粉絲會不小心慘墮騙局，為免有人借偶像名義呃錢，粉絲支持偶像之餘，也要先了解清楚才好試。《蘋果》就「KEUNGB」幣一事致電CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰查詢，他說：「我噚日都有留意，而家姜濤幣500幾蚊港幣一粒，一上就有呢個價都算誇張，其實任何人都可以創造自己嘅幣交易，唔需要上架、上市，係自由嘅，但唔好因為有得賣有價錢就放晒啲錢落去，其實應該唔好亂買，因為係冇姜濤或佢公司認可，啲錢收咗會做啲乜嘢呢？咁樣等於啲人喺街度買啲人畫嘅一張10蚊紙一樣。」《蘋果》亦就此事聯絡MIRROR經理人花姐，但暫時未有回覆。

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