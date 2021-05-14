韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟，昨日大方公開戀情，引起網民熱議，就連圈中好友高素榮都有留言表示祝福。

韓藝瑟男友之後極速被起底，有指他比韓藝瑟年輕10歲、曾是話劇演員，今日有更詳細報道指，韓藝瑟男友是曾主演《好運羅曼史》、《在燃燒的黑暗中》等話劇的男星柳成宰，在大學時期已參加話劇演出，但目前已沒有繼續活動。韓藝瑟與男友去年9月透過友人認識，已拍拖8個月。

二度合作《茶煲阿四》導演

韓藝瑟爆出戀情後，其近況亦受到關注，但她似乎愛情、事業兩得意，據韓媒《new1》報道指，她有望主演新劇《Goodbye Romance》（暫譯），繼《Big Issue》後相隔2年回歸公仔箱。對於被指拍新劇，韓藝瑟所屬事務所就表示：「討論中。」

《Goodbye Romance》講述一對相識已久的男女由朋友變戀人的故事，韓藝瑟獲斟演苦惱戀愛和結婚的女主角周燦熙（音譯）一角。新劇是《茶煲阿四》金相浩導演的新作，所以外界都關注韓藝瑟與金相浩導演會否二度合作。

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