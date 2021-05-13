男子組合MIRROR近日氣勢強勁，演出完六場演唱會後，人氣爆燈成為香港天團，成員姜濤更是炙手可熱的人氣王。而依然以大台自居的無綫，近日亦似乎深明「姜濤不紅 天理不容」的道理，為了吸引觀眾捧場，竟然不惜「紆尊降貴」，一而再兼再而三地「利用」姜濤，繼早前在記者會上搵藝人鄧智堅扮「薑蓉」後，前晚於處境劇《愛．回家之開心速遞》再次找人扮姜濤搶收視。

網民瘋狂揶揄

前晚劇情講滕麗名飾的「熊尚善」被年輕、比賽出身，由第27期訓練班畢業的丘梓謙飾演的「葱頭」深深吸引，變成瘋狂中女粉絲「葱粉」，劇中更有「葱頭不紅、天理難容」等對白，加上「葱頭」的嘟嘴、派心和雙手合十動作，擺明和姜濤同出一轍。不過今次「葱頭」未有如上次記者會的「薑蓉」醜化姜濤，反而處處讚好。但仍有網民留言揶揄丘梓謙：「啱㗎啦！做一世暗星啦。」、「唔係刪我留言咁低莊呀嘛七線暗星，唔受得批評就咪扮啦！」而丘梓謙竟有回覆：「放心不會刪。」不過有網民撐他：「扮得姜濤都一定有人鬧，唔關你事嘅，只係代tvb受靶。」丘梓謙接受傳媒訪問指有心理準備被批評，強調角色不是醜化姜濤，而是想向對方致敬，還大讚姜濤是成功指標，自己亦很欣賞MIRROR。

除《愛．回家》外，前晚無綫新聞報道體育記者陳焜傑報道NBA賽事時，也用上MIRROR人氣曲《IGNITED》的歌詞，當時畫面字幕是「熱火下半場開始着火」，陳焜傑卻說：「熱火下半場開始焫焫焫焫焫着」，而日前母親節Now TV新聞台記者張福軒去酒樓採訪時唱出姜濤的hit歌《蒙著嘴說愛你》。陳焜傑不但借MIRROR人氣，更擺明抄友台「橋」。

AK自稱小薯

另外，MIRROR與ERROR昨日在九展出席 《Now歐洲國家盃2020》記者會，問到立法會議員葉劉淑儀建議政府請MIRROR到內地做騷，推廣香港文化，江𤒹生（Anson Kong）表示：「做好本份先，暫時focus本地，表演冇分國界，進修好自己才藝先，令香港以外地方嘅人喜愛我哋。」至於醫學會長蔡堅亦建議找MIRROR和姜濤推廣打疫苗，Anson Kong再說：「揾發哥（周潤發）比較啱數，我哋只係小薯。」