香港跨過了樂壇最光輝時代，近年悄悄迎來新世代，身懷才藝成為基本條件，出道贏在起跑線上又會是禍是福呢？對於曾參加第一輯《全民造星》的應智越（細貓）而言百般滋味在心頭，當年時機錯過了，時間不等人，眼見同期比賽好友都在星途上紛紛發力，他卻在起步位浮沉，疫情下零收入仍咬緊牙關捱下去追尋音樂夢。

細貓3年前參加ViuTV《全民造星》時以韓國練習生身份打響名堂，擁一把變化多端聲線，又懂得音樂創作，多次以個人手筆曲風演出，為他贏得不少分數，甚至在MIRROR誕生後，他一度被推舉成第13位成員，原以為可以贏在起跑線，偏偏是輸了在線上。當年細貓在練習生和大陸經理人捆綁下，令他動彈不得，無法繼續在ViuTV發展，只好靠自己才藝發圍。事過境遷，過去幾年他曾單飛出歌，中高悠揚聲線成為情歌專屬，但他希望獻出更多才藝，「喺韓國讀完書培育完，唔接觸返個層面，有愧於韓國老師，想拋吓書包等人知道我讀完音樂會有另類風格。」

為了創新突破，細貓近日勤練後空翻又密密健身操肌，他故作神秘，「細個見人哋跳舞有個空翻好有型想試吓，疫情下搵嘢學畀自己一個挑戰，若大家睇到我下個MV有翻筋斗就知我成功。」練習期間見細貓一躍一動都傾盡全力，有教練扶助下仍岌岌可危，難怪細貓說：「要有唔怕死精神，翻落去嗰下喺空中猶豫，唔嗲唔吊仲危險，我都好驚，呢個係一門專業學藝，目標想自己做到原地後空翻。」除了唱歌外，細貓早前首次擔任微電影《偽人》主角，獲得第八屆微電影「創+作」支援計劃音樂篇「最受歡迎微電影」獎項，細貓的原創歌曲《別想太多》也是微電影的主題曲。

論個人風格、實力，細貓絕不遜色，也是近年對本地樂壇有貢獻的創作歌手，在沒有強大後盾下做音樂，旅途上遇過不少掙扎位，近日他正式卸下所有包袱，自組工作室實踐音樂夢，務求將好音樂帶給香港歌迷。

細貓當日也是《造星》出身，和舊戰友一直友好，特別和呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）會在網上開live玩音樂。如今MIRROR和ERROR成為香港人氣男團，細貓最初都很羨慕，無奈時機不合，他只能捉緊自己方向：「12個人都要慢慢出道，自己又未去到好好，入到又未必出到歌，反而多謝自己團隊合作畀機會我做音樂，好想做好音樂先，有電影、綜藝、拍劇都可以搵我。」雖然無緣成為隊友，但細貓亦「跟車」跟得好貼，有支持追看他們節目。細貓將會挑戰歌舞領域，與好友包括陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、姜濤及Edan等成為直接競爭對手，他謙虛說：「唔係對手，大家出嘅歌都唔似，阿Lo（Anson Lo）跳舞勁，Ian唱情歌，AK唱Band歌，阿Jer（柳應廷）向緊K歌之王發展，姜B就大家都好愛戴嘅偶像，唔同類型。」細貓用創作為個人賣點，以特別風格吸引觀眾眼球，他有留意不同音樂平台，感覺香港巿民鍾意聽情歌，可能身處高壓底下，聽情歌能放負減壓。

經歷出道後暗黑歲月，現在細貓終於可以跟着自由步伐，他視過往為一種歷練，不忘自我警惕及警醒他人：「想簽約要留意細則，當初自己喺內地有限韓令，留喺韓國又等唔到出道，因為太多練習生，又冇收入，只有課程上，等咗3年好大失落感，始終機會都唔到手，被事件困擾咗5年，而家歡迎各種合作。」其次沒預計出道時遇上疫情，令他造成極大經濟壓力，去年疫情間完全零收入，直至近月才有工作，已有心理準備迎接重重障礙，同時兩手準備搵工幫補。

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