魏駿傑、區嘉雯、黃建東和蔡頌思等人將會演出張之珏執導的舞台劇《老公~你好悶呀！》，此劇因疫情影響延期一年到今年決定公演，眾人今日在柴灣見記者。魏駿傑演藝學院出身，視張之珏為伯樂，而張之珏爆當初魏駿傑推劇時，一度感生氣，而魏駿傑解釋20年沒演舞台劇，當初怕生疏影響劇團才婉拒。

現時單身的魏駿傑，自言有戲癮，獨力撫養10歲女兒，女兒也贊成他演出︰「佢而家大咗好懂事，自己識返學，又勤力做功課，真係好乖，我老懷安慰。佢喺學校有做Drama，仲寫英文劇本，可能受我影響都鍾意做戲，只係怕醜啲。」他表示女兒3歲開始看外國電影，近年才知父親是演員，會找爸爸的舊作來看。

而前妻張利華間中會跟兩父女聯絡，魏駿駿形容關係良好，前妻很關心女兒︰「佢有時都接個女去食飯，但個女好有責任感，有功課或者測驗就唔出街溫書，要我成日解釋，所以我同阿女講自己解釋返，唔係以為我唔畀佢出街。」不過魏駿傑不急於找新伴侶，順其自然，若緣份到遇適合的對象才再打算。

另外，蔡頌思之前曾退選港姐，她解釋當年在大陸有其他工作，因有合約在身未能參加，今年港姐正舉行招募，她笑言可考慮一下是否再參賽。出身舞台劇界的她，有豐富舞台劇經驗，今次演出10場，她說︰「因為舞台劇星期六、日會演出2場，導演怕我哋一日演5個鐘戲會好辛苦，所以有2個人演出來分擔。」

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