《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》5月14日（五）Video Talk精選節目表：

1.午市急CALL｜美國通脹超預期 加息憂慮升溫 古天后、唐牛教部署

日期：5月14日（五）

時間：3:15pm–3:45pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：今個「五窮月」終於體驗屋漏偏逢連夜雨嘅窘況，內地加強監管互聯網巨頭風暴未消散，美國最新CPI數據震驚市場，加息憂慮急劇升溫，港股要進一步下試乜位？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

2.機鬥【Video Talk：4K版本重製《質量效應》傳奇版】

日期：5月14日（周五）

時間：7pm–7:45pm

主持：穆林

嘉賓1：Jack （網台數碼捕籠主持）

嘉賓2：Peter（資深《質量效應》玩家）

內容：EA 名作《質量效應》傳奇版最大特色之處是收錄《質量效應》、《質量效應 2》及《質量效應 3》3款不同遊戲，而且更備有 40 款擴充內容以及 4K Ultra HD 超高畫質。究竟這 3 款作品重製後出來的效果會如何？今集特別邀請網台數碼捕籠主持 Jack 以及資深《質量效應》玩家 Peter 與大家分享《質量效應》傳奇版出來有甚麼不同分別，還有這系列對遊戲界帶來有甚麼影響。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）