踏入夏季換上新裝，想造型更豐富多變，可以從色彩、剪裁和質感着手。本地時尚名店Lane Crawford今季從各地搜羅的潮流設計，既有充滿volume廓形服飾，也有如日落的迷人色彩，輕鬆打造清新造型，以最時尚姿態擁抱自然風景。

流麗彩霞

夏日是少不了色彩的季節，這季多個品牌也從夜幕低垂前的漫天彩霞吸取靈感。流麗飄逸的連身裙，優雅富女人味，一抹黃昏色調讓裙款顯得更流麗，令人眼睛一閃 。

至於擅於運用各種不同材質與圖案印花的Dries Van Noten，這季就採用富有浪漫氣息的拼色幾何圖案為經典款式升級，散發濃郁的現代藝術氣息，展現都會女性的個性魅力。

豐盈泡泡

連身裙任何時候都是最方便，最不費心搭配的單品，但想令造型更具亮點，可以揀選今季大行其道的泡泡袖款式。澳洲小眾品牌C/MEO Collective將迷人的印花圖案搭配大膽的輪廓，帶來立體效果，同時洋溢甜美氣息。

而以創新浪漫主義為設計理念的Philosophy di Lorenzo Serafini，利用泡泡袖與皺褶細節，為條紋恤衫帶來豐富的層次效果，簡單搭配小短褲，已經時尚又滿滿青春活力。

牛仔變奏

率性百搭的牛仔褲，是衣櫥不可缺少的單品。若嫌基本款式太單調，想找尋不一樣的，J Brand這襲飾上垂墜布飾的牛仔褲，可能會惹來注目度。 布上飾細節與洗水效果，於行走之間更有動感，提升時尚指數。

擅長解構風格的Maison Margiela，利用拼縫設計為牛仔褲帶來時尚變奏，塑造趣味的視覺與對比。搭配中性西裝外套與露肩上衣，輕鬆塑造休閒街頭風。

示範：Christina T @ Primo 化妝：Sheryl Chan 髮型：Harry Lau 服裝提供：Lane Crawford

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