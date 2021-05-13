韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」昨晚舉行，受疫情影響，頒獎禮已經連續兩年以沒有觀眾的形式進行，不過觀眾仍可透過網上或JTBC收費台觀看。今年各獎項都競爭激烈，幾乎所有入圍的藝人都畀面到場，加上頒獎嘉賓合共逾百人，星光熠熠，當中爭視后的21歲女星金所炫，開胸示人，更疑似真空上陣。而眾星行完紅地毯，在室內時都需戴上口罩，座位間都有約一米的距離，而得獎者上台後就在桌子上自行拿取獎項。

李到晛奪新人

大會率先頒發電視部門男女新人獎，由去屆得獎的安孝燮及金多美任頒獎嘉賓，26歲的李到晛憑《回到18歲》撼贏其他對手奪獎，他發表感言時不禁哽咽，女星朴柱炫就憑《人文教育101》力壓金賢秀、李周映等贏得女新人獎，其新劇《Mouse》拍檔李昇基、李熙俊均拍拍其膊頭以示祝賀。至於電影部門的男女新人獎就由《翻供》男星洪慶、《姐弟的夏夜》女星崔貞雲奪得，申惠善及Krystal遺憾失獎。

頒獎禮舉行前，大會跟往年一樣先進行紅地毯環節，安排藝人逐一現身，雖然現時韓國疫情反覆，但眾人亮相時都沒有戴上口罩防疫，以亮麗一面示人。眾藝人都以黑、白色服飾為主，連續六年任主持的「國民初戀」秀智，就蹺着拍檔申東燁率先現身，兩人又合拍地大派心心。韓國當地已踏入夏季，女星都以低胸裝示人，包括同樣憑話題劇《Penthouse》候選視后、40歲的金素妍則貫徹劇中惡女形象，谷胸霸氣登場，而電影部門入圍女配角的李絮以黑色性感晚裝登場，一樣養眼，但就以40歲名模張允珠的爆乳裝最側目搶鏡。

宋仲基撞造型

入圍爭男新人獎的五名上位小生，如金永大、宋江、李到晛、羅仁宇及南潤壽，都穿上西裝官仔骨骨現身，獲粉絲大讚靚仔。憑《黑道律師文森佐》（Vincenzo）角逐視帝的男神宋仲基，以白色西裝外套搭配啡色西褲出鏡，意外地跟同樣穿白色西裝的李到晛撞造型。