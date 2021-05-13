無綫近年不少女藝人都古靈精怪、行為癲喪，除了吳若希外，蔡思貝、馮盈盈等女星同樣負面新聞多多。

馮盈盈 最愛講性

2016年得港姐冠軍後，被踢爆曾在社交網爆粗鬧警察和特首，被封「粗口港姐」，入行後主持節目出位，不時大談性話題分享個人性經驗，着性感晚裝還自爆月經來潮。近年她形象拜金，不但與江嘉敏跟已故賭王四房的猷亨上遊艇開P，又在Ig炫富大晒名牌手袋。

蔡思貝 學歷風波

30歲的蔡思貝2013年獲選港姐亞軍後，多年來是非不絕，繼被爆疑虛報學歷但連稱九次「我要了解先」來迴避事件。2017年被指曾介入王浩信與陳自瑤婚姻，早前再傳出她搭上太陽金業集團老闆Sam，變成「三奶」的她生活升呢，由北角舊樓搬到西貢匡湖居獨立屋。

黃心穎 唔肯解約

現年31歲的黃心穎前年和許志安爆出「安心偷食」，事業一鋪清袋，全面停工。去年底有指她有感自己在可見的日子復出無望，於是主動向無綫提出解約，希望換回自由身重新計劃去向，但日前有報道指無綫落實研究解約細節時，她突然改變主意，不肯簽解約信。

傅嘉莉 有「長輩緣」

36歲的傅嘉莉甚有「長輩緣」，入行18年先後傳出與已婚「肥叔叔」在的士又攬又啜，又與富商莊天龍過從甚密，更被指插足呂慧儀與黃文迪的婚姻，2018年二人宣佈離婚，她卻指當年被呂慧儀利用做新聞。傅嘉莉也不時愛炫富，日前就在節目晒兩個價值共46萬元的名牌袋。