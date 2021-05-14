前小虎隊成員林利2017年確診患直腸癌第3期，走過癌病幽谷，2018年完成切除腫瘤。去年底，83歲母親確診淋巴癌3期，林利惟有留下結婚不到兩年的太太陳貞均（Erin）在台灣，獨自返港照顧病母。

近日Erin因盲腸炎入院，台灣疫情嚴峻，而林媽媽近日檢測中所有指數正常，陪林媽媽走出癌病幽谷，林利下月中可以安心回台慰妻。林利自母親患病後返港，同太太前後已分隔超過半年。兩夫婦一直透過FB傳情，雖然有時Erin鬧情緒，林利也花盡心思哄老婆。

他今日接受《蘋果》訪問時表示媽媽驗血報告及顯影檢驗，顯示一切健康，所以下月會返回台灣︰「政府醫院個驗血同私家醫院做嘅顯影報告都正常，媽咪已經康復。所以等處理埋手上嘅嘢，下月中會返台灣。」周日（９號）太太因為急性盲腸炎入院做手術，「佢剛剛出院，知道有事陪唔到佢，不過佢好明白事理，日日都有視像同太太傾偈、哄佢」，林利透露同太太正籌備「夫妻說」專頁，走遍台灣各地介紹美食、旅遊同特色小店之外，還會同太太分享夫妻相處之道及少許心得。

另外，今日食物及衞生局局長陳肇始表示，台灣抵港人士須在檢疫酒店強制隔離14天，不能家居檢疫，林利話︰「之前次次返香港都可以家居隔離，可能近日台灣疫情少少嚴重咗，所以改。」他希望下次返港前，這個限制會取消。

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