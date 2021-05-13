曾與賭王兒子何猷亨拍拖的陳可欣（Sabrina），近日捲入桃色事件，在社交圈瘋傳一批聲稱是Sabrina與一名四眼男激咀照片。當中有4張相，相中長黑髮的女子與四眼男子，被指是在中環一間私人雪茄吧內攬攬錫錫，男子解開白恤衫鈕露出胸膛，二人坐在梳化上，黑髮女子含情脈脈望住四眼男，之後便成個頭挨落對方膊頭，而左手就放在男方下身，而另一角度就見到二人纏綿激吻。

今日更有人在討論區開post，並大量爆料，有指四眼男原來是一名律師。據了解Sabrina亦於2020年8月與鋼琴家孟雨晴（Damon）結婚，男方曾獲無數鋼琴大獎，與郎朗同過台，在美國哈佛經濟系畢業後，從事金融行業，靚仔又有錢，絕對是超級筍盤。Sabrina曾在IG晒超巨型求婚戒指，羨煞旁人。

《蘋果》今日聯絡上Sabrina，問是否事件中女主角？她在電話中未有否認，氣定神閒說：「我冇comment，我律師已經處理緊。」問到有否了解過相片由誰人拍攝及流出？與老公關係有沒有改變？Sabrina續說：「等緊律師處理。」另有消息指，Sabrina向友人透露照片是婚前被拍，故沒有背叛丈夫。

林作：話唔知呃你

Sabrina在英國劍橋大學讀書，與麥明詩同屆，但修讀不同科系，二人均是校內的風頭人物。當年只有19歲的Sabrina曾與比她細1歲的何猷亨拍拖，向來挑剔的四太對她讚不絕口，指她聰明讀書叻，還帶她出席活動，連賭王都曾說她是「滿分女友」，可惜感情最後無疾而終。而林作在2015年曾參選區議員，Sabrina是助選團之一，林作今日回覆《蘋果》說：「我係話唔知就呃你啦，我哋全城嗰班人都知道，但最近冇聯絡。」麥明詩則說：「其他人嘅私人事我唔回應了。」

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