人氣男團MIRROR近日掀起10年難得一見的追星熱潮，粉絲為博偶像一笑，無所不用其極，其中以姜濤的粉絲「姜糖」最為進取。前日發現有人以姜濤（Keung To）及MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，其中姜濤幣更有價至3,400元港幣一個，認真誇張！《蘋果》致電CoinUnited.io聯合創辦人李思聰查詢，他卻忠告各玩家說：「應該唔好亂買，因為係冇姜濤或佢公司認可。」

人氣男子組合MIRROR日前舉行一連六場演唱會，引起全城熱捧，12子各有粉絲團支持，其中以姜濤的粉絲「姜糖」最多最熱情，姜糖除於上月底豪花近百萬為偶像慶祝生日，早前姜濤更自爆，有姜糖以姜濤命名於新西蘭買地皮，姜濤說：「有粉絲喺新西蘭買了塊地畀我，代表我支持環保，嗰塊地唔係用嚟起樓，塊地有我個名，只要帶住張證書就可以入去，不過我最開心嘅係fans捐錢做善事，幫助有需要的人。」

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任何人都可造姜濤幣

前日網民更發現，有人以姜濤（Keung To）及MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，根據加密貨幣網站BscScan顯示，「MirrorHK」幣總數共有100億個，「KEUNGB」幣則只有一萬個，這些幣雖然沒有放上交易所作公開買賣，但根據顯示，兩款虛擬貨幣均已有不少私人交易在進行，至昨日傍晚，姜濤幣至少炒至442美元（約3,400港元）一個，認真誇張！而在facebook中，有位名叫Candy Keung的用戶自稱「KEUNGB」幣是由她創造，她表示創造這些幣的原因是太愛姜B，本意是造一萬個來儲，還說想送一些「KEUNGB」幣給偶像姜濤。

《蘋果》就「KEUNGB」幣一事致電CoinUnited.io聯合創辦人兼RedSo合夥人李思聰查詢，他說：「我噚日都有留意，姜濤幣一上就有500幾蚊港幣一個呢個價，都算誇張，其實任何人都可以創造自己嘅幣交易，唔需要上架、上市，係自由嘅，但唔好因為有得賣有價錢就放晒啲錢落去，其實應該唔好亂買，因為係冇姜濤或佢公司認可，啲錢收咗會做啲乜嘢呢？咁樣等於啲人喺街度買啲人畫嘅一張10蚊紙一樣。」《蘋果》亦就此事聯絡MIRROR經理人花姐，但截稿前未有回覆。MIRROR近日爆紅，曾引起一些不法之徒有機可乘，包括賣演唱會黃牛飛、借偶像名義行騙，粉絲不小心會慘墮騙局，為免有人借偶像名義呃錢，粉絲支持偶像之餘，也要先了解清楚才好試。

陳奐仁賣NFT袋9.3萬

而虛擬貨幣近日發展迅速，開始與娛樂事業息息相關。早前陳奐仁成為首個華人成功以NFT形式發行歌曲《nobody gets me》，在OpenSea平台以拍賣形式出售，最後以七個以太幣成交，折合約12,000美元（約93,000港元）。稱作非同質化代幣的NFT（non-fungible token）是區塊鏈下的產品，數碼藝術品、數碼收藏品、遊戲道具，甚至門票等都可用NFT發行數碼資產，為創作人開拓新收入來源。

MIRROR的爆紅亦惹來不少妒忌，因多次發表撐警言論的黃宗澤舊愛、現年46歲的「玻璃朱」朱庭萱，日前就在網媒平台批評MIRROR：「近日呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟乜嘢叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井底蛙。」之後她更在fb出post聲稱不想「擺我同MIRROR放埋一齊抽水」，又指「唔想幫佢哋宣傳，亦唔使幫我宣傳」，卻被網民揶揄她知名度低。