韓國43歲「第一大美人」金喜善一向保養得宜，經常被媒體稱為凍齡美女，不過於昨日播出的TV朝鮮節目《食客許英萬的百歲紀行》中，金喜善就自爆屬於西方肥胖型。當日金喜善等人拜訪釜山22年的食店，她說：「28年來第一次進行這樣的拍攝，剛剛接受採訪時，真的有客人進來，忙得不可開交，其他客人都不看我們。」金喜善即場品嚐了豬肉湯飯，看到同場的許英萬讚生洋蔥好吃，金喜善說：「我吃不了生洋蔥，牛雜湯也吃不了，大腸要切掉裏面的膿包再吃。」

被封為美女標準

金喜善自言是獨生女，父母生得她比較晚，媽媽好像沒有給她吃不好的東西，但她自言趁喝酒就嘗試了生洋蔥。許英萬問金喜善平日吃東西是否很少及有否做運動時，金喜善坦言：「我不做運動，我是屬於西方肥胖類型，不會肥在臉上，只會長於身體的類型。」許英萬即大讚：「雖然這樣的話有些不好意思，但大韓民國美女的標準就是金喜善。」令金喜善怕醜地笑着認同。

自爆想逃學才入行

金喜善從17歲開始出演節目，許英萬問她是否一開始就想當演員，金喜善坦率地說：「我是想逃學才做的，為了做得更耐，所以拍了電視劇。」引得現場一片笑聲。而金喜善亦十分落力推薦《食客許英萬的百歲紀行》，更揚言要召喚好姊妹宋慧喬出演：「下次搵高賢貞姐姐出來就行了。宋允兒姐姐出來了嗎？ 允兒姐姐！」

宋允兒為喬妹打氣

另外，在圈中甚多老友的喬妹，繼之前獲得金喜善送上咖啡車為拍劇的她打氣後，昨日喬妹又在IG即時動態上載照片，感謝圈中好友宋允兒為她的新劇《現在分手中》打氣。

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