ViuTV的真人騷節目《ERROR自肥企画》，過去兩星期播出以來都引起不少回響，以及網民的討論，就連節目的格仔導演Mike、肌肉男Agent.L都人氣急升。昨晚播出第10集，繼上周五（7日）一集保錡被剃陰毛大懲罰後，昨晚再來第二周的「重量級自肥」，保錡再次抽中被大懲罰。

昨晚一集，ERROR四位成員先抽獎，而193幸運抽中今集大獎，是價值一萬元的平板電腦，至於保錡再次抽中被懲罰。今次保錡接受的懲罰，同樣由旨呈操刀，在他旗下的美容院，親自為保錡通淋巴。節目中瞓在床上的保錡，在旨呈落手推他手臂位時已面容扭曲地大叫，當推到他的小腿位時，保錡幾乎成個人彈起，痛到不停爆粗，但完成後，他卻一臉舒暢，不過當他腳踏地下時，似乎有點站不穩。

節目下半部分，沒有ERROR四子，只有節目的製作團隊「無制限OT編集団 」來個「團隊自肥企画」，而Mike導就主持上身，與曾拍《美女郊遊遊》的陳欣妍一齊出海去睇中華白海豚。Mike導在節目中表示︰「我自己喜歡拍自然生態，所以安排一個活動畀自己，出海拍海豚。」至於為何找陳欣妍出現節目？Mike導表示可能觀眾未必喜歡看海豚，故安排其他東西給大家看，之不過陳欣妍初時還龍精虎猛，未上船之前還跟工作人員跳舞，不過中途時，陳欣妍經不起暈船浪，一臉蒼白，顯得十分難受。

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