曾拍攝韓劇《上流社會》的28歲韓智星，前年5月6日凌晨在仁川機場高速公路方向的中間車線上落車，被從後駛至的的士及私家車撞倒死亡。當年韓智星和老公結婚兩個月，韓智星駕車駛經仁川機場高速公路的途中，老公因人有三急，韓智星在公路中間車線打燈停車，落車後被後方的士及私家車撞倒。事後驗屍結果證實韓智星有酒駕，其血液中的酒精濃度超過0.1%，達到可以吊銷駕駛執照的水準。

理由不公開

警方及後表示韓智星血液中的酒精濃度超過標準，將調查韓智星的老公是否有「縱容酒駕」的嫌疑。而經過兩年的調查後，韓媒《Money Today》昨日引述警察和檢察機關透露，最終沒有對A某作起訴處分，但未有公開不處分的理由。

曾合作金喜愛

韓智星2010年以女團B.Dolls成員身份出道，但組合未有大紅大紫，更於翌年解散，韓智星經歷五年空白期後以演員身份再次活躍演藝圈，曾演出池珍熙、金喜愛主演的SBS劇集《倒數第二次愛情》、晨早劇《Happy Sisters》等，韓智星於前年4月上映的韓片《One Punch》中更擔任戲份較多的女配角。

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