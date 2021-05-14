近年走紅日本藝能界的新世代偶像及小花，大部份身高也不到160cm，例如152cm的橋本環奈與上白石萌音、153cm的杉咲花、154cm的森七菜、156cm的濱邊美波、157cm的今田美櫻及159cm的廣瀨鈴等，比起上一代當紅女星明顯矮小得多，紅足多年的國民女星綾瀨遙、影后長澤正美、國民老婆新垣結衣，就分別有166cm、168cm及169cm的身高。

最近，當地公佈一項民意調查，選出實際身高比想像中細粒的日本女星。在這次「意外地矮小女星排行榜」中，由女主播轉型成為新一代性感女神的田中美奈實，以153cm的哈比人高度得票最多，成為冠軍女星，投票者均認為美奈實在硬照上比例不錯，還以為她擁有修長美腿及看似高挑，但原來全是美麗的誤會。

至於AKB48前一姐大島優子，身高僅152cm，被網民指比想像中還要嬌小，令她排名亞軍，而35歲媽媽級過氣潮模益若翼，就以150cm排在季軍位置。其他上榜女星還有148cm的AKB舊將高橋南、153cm的美國天后Ariana Grande、152cm的篠原友惠及橋本環奈，個個人矮於153cm以下。

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