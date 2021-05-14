「姜糖」出晒名夠瘋狂，除前日被發現註冊姜濤幣外，自姜濤出道後已多次出錢出力來𠱁偶像開心。

示愛迎出道

前年19歲的姜濤出道兩個月，有粉絲即在銅鑼灣港鐵落燈箱廣告示愛，寫上：「讓我們123說聲我愛你，陪着走每個高山低谷，我們多喜歡你，你會知道」，下款為：「潛水艇中的16粒姜糖」。

成立姜公館

前年年尾，有姜糖租用觀塘工廈單位成立「姜公館」，在館內展示姜濤每本封面雜誌、第一場個人演唱會的掛帶和手燈、限量簽名版唱片和公開活動的相片等，該單位亦成為姜糖的吹水基地。

賣廣告賀壽

去年四月姜濤21歲生日，粉絲更豪擲六位數字，包起銅鑼灣怡和街的電車站、高士威道巴士站燈箱、又在巴士車身以及港鐵站燈箱賣廣告，為偶像慶生，務求居於附近的姜濤一目了然。

商場搞應援

今年年頭姜濤於叱咤獲兩獎成大贏家，「姜濤後援會」豪擲六位數字，於銅鑼灣金百利商場落姜濤應援的廣告慶祝，廣告落足12日，由中午12時到晚上11時半，每個小時播六次，每次播30秒。

打造姜濤灣

今年姜濤22歲生日，姜糖花過百萬在銅鑼灣鬧巿燈箱及電車車身、電車站和商場等落大型廣告，更在區內一商場租下店舖，佈置成姜B生日打卡點，將銅鑼灣變成「姜濤灣」，亦在中環、尖沙嘴及旺角等旺區買下大廈廣告位。