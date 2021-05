港台著名唱片騎師Uncle Ray昨晚主持完港台節目《All The Way with Ray》後,正式榮休!Uncle Ray接受《蘋果》電話訪問表示:「心情好難講,五十五十,五十係happy,五十係好唔捨得,做咗電台咁多10年,眨下眼last day喎!我知道有好多email畀我,好似有眼淚喺裏面咁,我好感動,諗唔到一個人做咗咁多年,多謝天意,我96歲把聲仲喺度,冇話冇咗把聲。」

現年96歲的Uncle Ray是健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師,由於年事已高,他節目後會出現虛脫狀況,也不得不退下來。不過Uncle Ray笑言:「我唔會悶,有好多嘢要做,屋企好似唱片公司咁,好想個個人都聽到靚歌,一切喺我心裏面。嚟緊唞一陣就會約吓朋友傾吓偈,喺屋企聽吓音樂。」