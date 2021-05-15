ERROR主持的ViuTV真人騷《ERROR自肥企画》，播出兩星期，觀眾反應甚好，有網民更呼籲ViuTV將此真人騷列作長壽節目，一直自肥下去。由於節目極受歡迎，令本來被雪藏的ERROR成員吳保錡亦逐漸解凍。今日保錡上載了自己翻唱此真人騷的主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》版本到自己的YouTube頻道，網民反應一致讚好，令保錡成功洗底。

本來主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》是由導演劉諾衡（Mike）跟眾幕後工作人員「無制限OT合唱団」合唱；而是次保錡上載的被本「PØK1-無制限OT編集団の行動綱領(MIX BY PØK1)」，則由他化妝成《新世紀福音戰士》內的初號機獨唱。此ＭＶ於今日中午12時許首播，不少網民看後都讚保錡唱歌好聽：「這個版本唱得最清晰，最好聽。」「Poki’s version唱得最有feel，節目入面嘅經典畫面即刻出晒嚟。」年初保錡因為桃色新聞而多次見報，之後更因在網上跟網民隔空開火，當時負評不絕的他，被網民唾棄及狙擊，一度令他被打入雪櫃，暫停ERROR相關工作及宣傳。不過自《花姐ERROR遊》系列被送上YouTube供網民重溫後，不少網民看後都指對保錡另眼相看，其中一幕花姐罵Mike導，揚言要解僱他時，保錡即挺身而出為Mike導講說話，網民直言看後已對保錡改觀：「估唔到保錡咁有義氣，真係對佢改觀。」

而《ERROR自肥企画》播出後，網民對保錡更是由嫌惡變成吹捧，不少網民更於保錡今日上載的MV下留言力撐他：「之前好唔鍾意你，但係而家變咗你嘅超級大fans。睇到你嘅努力永遠支持你！加油我的偶像，love error forever ，香港的希望。」「保錡加油！好鍾意聽你啲歌，你嘅努力一定會有人睇到」另外，《行動綱領》的原唱者Mike導，曾經於IG下戰書，指如果《ERROR自肥企画》大結局播映結束前，由他主唱的主題曲MV，在YouTube可以有150萬點擊次數的話，將會有驚喜送給觀眾。收到Mike導的戰書，網民亦不感怠慢，連日來瘋狂點播此MV，截至今日下午兩時，該MV已有1,128,475次點擊。由於仍未達標，有網民就於連登出Post要人，呼籲大家無限loop此MV，令Mike導可以找數派驚喜。

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