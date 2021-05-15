現年56歲的日本一代歌姬中森明菜正過隱世生活，四年來沒有公開露面，連家人及工作夥伴也沒有她的消息，情況令歌迷心痛及擔憂。

被指毀掉明菜一生的56歲男星近藤真彥，去年11月爆出婚外情醜聞，他原來與一名年輕25歲的第三者發展父女戀長達五年。消息曝光後，近藤真彥被尊尼事務所雪藏數月，上月初他終於宣佈退出效力逾40載的尊尼事務所，料短期內將不會作幕前演出。

有日媒今日報道，近藤真彥仍會繼續他醉心的賽車業務，雖然去年11月曾宣佈暫停為自設車隊KONDO Racing擔任總監一職，但有指他會現身今日假大分縣展開的Super Formula賽事，再次以其車隊KONDO Racing的總監身份參與活動。消息指，近藤真彥原本會在今日公開現身，不過因當地天氣欠佳，所以應會改到明天才參與賽事。

近藤真彥被封為「日本第一賤男」，他當年拋棄中森明菜後，跟富家千金和田敦子結婚，2007年一索得男，他的囝囝近藤轟丞今年才13歲，網上有關於其子的照片流出，得知轟丞就讀當地名校，細細個已學習空手道，還獲得兒童組別殊榮。

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