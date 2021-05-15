雖然現在仍未步入暑假，但相信大家已感受到炎炎夏日的來臨。Prada正好捉緊了炎夏的開端，於中環IFC商場展出Prada Outdoor期間限定店，以藍白色佈置，配合沙灘小屋、海邊衝浪及草地上野餐的主題，讓疫情下無法出國旅遊的大家，有如置身藍天白雲的度假勝地中。

今次pop-up店內展出的男女裝系列，顧名思義充滿夏日户外元素，除了非常colorful的户外服裝、草帽、織袋、和沙灘涼鞋等外，更有水泡、露營用品及寵物配件等有趣的產品。大家有興趣可由即日起至5月16日到pop-up店感受一下這股户外時尚風！

而同樣以夏日元素作主題的FENDI Summer Vertigo 2021夏季系列在日前亦正式開賣。今次系列是與紐約藝術家Sarah Coleman合作推出，以1970年代的迷幻風格，將FENDI標誌性FF圖案加以扭曲，詮釋出極具創意的全新FF Vertigo圖案。男女裝系列均以鮮黃色及淺藍色作主色調。系列並同時推出與寶麗萊(Polaroid)合作設計，七彩繽紛的FF Vertigo圖案即影即有相機，相信FENDI將會成為今個夏天時尚界的熱門話題。

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