成龍有一子一女，但身份地位大不同，卓林曾被影到流落街頭，但房祖名則是父母的金笸籮，在一個月內兩次被台灣《蘋果新聞網》影到與友人吹水嘆雪茄。

日前祖名駕駛價值880萬台幣（約220萬港元）的平台G63新車，到松山區的Shawn Coffee找朋友喝下午茶，並將車輛停泊在行人道上，涉嫌違泊。穿着黑帽、黑衫、黑褲的祖房，與友人坐在戶外吸煙區聊天，又一齊欣賞Benz新車，還有路過的街坊拿起手機拍攝新車。其間一名阿姨要求跟祖名合照，他亦非常樂意，大方搭住阿姨的肩肪，把平治當「佈景版」合影。當時正在抽雪茄的祖房，為顧及形象，亦刻意將手上的雪茄藏在身後不入鏡。後來記者向祖名身邊友人打聽，原來他是去友人經營的咖啡店，而合照的阿姨則是朋友的媽媽，但不是祖名的粉絲，反而是他媽媽林鳳嬌的粉絲，所以找他合照。

合照後，祖名又坐回去聊天，他翹着腳，手上叼着一支雪茄，享受吞雲吐霧的樂趣，表情看來十分愉快放鬆。他不時看着手機，還與友人分享手機上看到的有趣事，接着再起身向友人介紹自己的新車，似在研究新車的性能，閒聊一會後，便以「安全駕駛」模式緩緩開車返家。

祖名曾於2014年與好友柯震東在北京涉毒被拘捕，之後遭大陸封殺，演藝事業停擺好一陣子。但祖名也不是無所事事，除發展代理Tequila的生意外，去年也轉型退居幕後當導演，請到陳柏霖和郭采潔主演他的導演處女作《北京愛情圖鑑》，但因為中國當局的各式新法規，上映日期一拖再拖。而最近他亦計劃推出新專輯，據悉，只是一隻MV便與團隊籌劃1個月，花了300萬元台幣（約75萬港元）拍攝。《蘋果》向房祖名經理人了解，他表示：「停車問題會提醒他。演藝事業的部分正在計畫中，有消息會趕快跟大家說。」

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